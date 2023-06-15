台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標去年遭到70多歲李姓老翁多次冒用名諱，向建商、台中市長盧秀燕等人寄出恐嚇信，顏清標向李翁提告求償80萬，二審判決15日出爐，判賠8萬確定；顏清標表示，賠償將捐給公益團體助弱勢，另，有關機關應該針對政論節目上的不實發言與報導予以節制。

據了解，李翁過去收看政論節目時，因對部分政治人物心生不滿，多次以毛筆字寫下恐嚇信寄出，其中8次冒用顏清標之名。他除冒用顏清標之名向建商寄出「捐1億現金給媽祖，否則送慶記（子彈）給您」，也曾用「不得好死」等字眼恐嚇國民黨主席朱立倫、時任台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕等多位政治人物，。

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標去年遭到70多歲李姓老翁多次冒用名諱寄出恐嚇信，包括向建商寄出「捐1億現金給媽祖，否則送慶記（子彈）給您」。（本報資料照）

檢方循線逮捕李翁後，依偽造文書等罪將李翁起訴，顏清標則依冒用他名義恐嚇，造成其日常生活困擾及精神痛苦向李翁提告索賠80萬，以每次冒名求償10萬計算；台中地院一審判賠48萬元，李翁不服上訴，二審15日出爐，判賠8萬元確定，不得上訴。

對此，顏清標表示，針對賠償金額，不論多少，他都會捐給公益團體，以幫助更多社會上的弱勢團體；另，政論節目許多不實發言誤導民眾，致生許多社會問題出現，有關機關應該針對這些政論節目上的不實發言與報導予以節制。