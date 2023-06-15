國際賽身經百戰的台灣「拳擊女王」陳念琴都已登上奧運擂台，沒想到參加亞運卻是頭一遭，15日正好是因疫情延後1年的杭州亞運倒數100天，「覺得滿亢奮的，所有亞洲拳擊好手都會參加。」她也提到，近期在國訓中心吃飯時也常聽到各隊教練、選手聊備戰目標，就像回到準備奧運前的樣子。

陳念琴今年參賽量級將從69公斤降為66公斤，隨即在金腰帶系列拳擊賽摩洛哥站奪金，但世錦賽僅止步32強，現在就是把目標擺在9月登場的杭州亞運，盼能在亞運爭金奪銀，更一舉打回巴黎奧運門票。

前陣子正好有日本隊來台進行移地訓練，陳念琴與曾拿下亞錦賽銀牌的鬼頭茉衣切磋，「這對我幫助很大，對備戰亞運有很大的提升，我們兩個也是互相成長。」原訂7月要參加的泰國公開賽延至10月，因此會先到國外進行移地訓練，總教練柯文明也提到，也有可能在亞運前邀請國外選手來參賽。

改在66公斤級出賽，陳念琴透露，目前體重約維持在67公斤左右，加上近期重量訓練，讓身體變得更紮實。對於生涯首次的亞運，陳念琴直呼很亢奮，「當然也會有壓力，還是扛著國家之名出國比賽，緊張多少會有，但經過奧運洗禮更會知道要注意哪些小細節。」

陳念琴表示，亞洲選手帶給我的壓力都很大，希望每一場能夠呈現出近年訓練的成果，同時也要在亞運時搶下奧運門票，「一定要前2名，搶下奧運資格。」她也透露近期愛上野餐，在休假日帶著自己做的食物和寵物兔「超能量」去野餐，「有時候有些話也不好跟別人說時，跟牠說說話也是對自己心理上有幫助。」