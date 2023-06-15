鄭有欽表示，國泰世華銀行在2001年與SOGO簽訂策略聯盟合約，首年聯名卡發卡71萬張，但遠東集團2002年入主SOGO，針對雙方合約有很多疑義，包括要確認合約有無終止時間，因此，雙方進行協商，但最終無共識後進行訴訟，2006年經過法院判決，SOGO百貨可以單方面終止契約但必須賠償4億元違約金。

而後雙方進行協商2011年和解，並推出新的聯名卡，已在2011-2014年間將卡量衝高到80萬張，不過，2014年開始，遠銀希望透過SOGO通路推升發卡量，2014年推廣遠東快樂卡，也享有等同聯名卡優惠，這也侵害到聯名卡的權益問題。

2022年SOGO百貨又提出仲裁，仲裁結果讓SOGO百貨可以單方面通知合約終止權利，因此，SOGO今年2月通知在8/15終止合約，國泰世華則向銀行提出救濟，但到昨晚12為止，法院仍在審理中。鄭有欽指出，在撤銷仲裁尚未底定前，必須在8月15日合約有可能終止前通知持卡人。

鄭有欽表示，國泰世華今天陸續寄發通知予持卡人，並於2023年7月啟動CUBE卡換卡作業，若持有「遠東SOGO聯名卡」或「太平洋百貨聯名卡」本身無CUBE卡的卡友，國泰世華將於2023年7月起陸續進行CUBE卡換發及寄送作業，依卡友所持「遠東SOGO聯名卡」或「太平洋百貨聯名卡」，換發相同國際信用卡組織(每一國際組織僅換發乙張)的CUBE(悠遊)鈦金商務卡或CUBE(悠遊)晶緻卡(含附卡)。若SOGO聯名卡卡友已持有CUBE卡，將不另行換發新卡。

國泰世華卡友原在全台遠東SOGO百貨各店所享受之刷卡消費優惠（一般商品9折優惠，部分商品95折優惠，Fresh Mart超市藍標商品9折起），及在太平洋百貨所享受之刷卡購物優惠（一般商品9折優惠，拍賣期間部分商品95折優惠），因SOGO百貨欲終止合約緣故，亦將於同日停止。