新竹街口攻城獅中鋒球員容毅燊去年診斷為睪丸癌第3期，由中國醫藥大學新竹附設醫院制定一系列治療，經過高劑量化學治療搭配自體周邊幹細胞移植治療，癌指數從27萬mIU／ml降至0.7 mIU／ml。容毅燊表示治療過程艱辛，目前積極復健訓練肌肉、找回手感，主治醫師蔡明宏認為容毅燊今年有機會返回球場。

容毅燊去年身體不適，前往中醫大求診，發現罹患睪丸癌第3期。他表示一開始相當不能接受，但轉念一想既然罹病，就勇敢面對。在血液腫瘤科醫師蔡明宏協助下，展開一系列治療，目前恢復良好，15日特別到中國醫藥大學新竹附設醫院，獻花給醫護團隊表達感謝。

蔡明宏表示，睪丸癌的治療，根據過去臨床經驗，經過4次化療，9成病患基本上會痊癒，但是容毅燊癌指數從高達27萬mIU／ml降到39 mIU／ml，雖有明顯進步，但距離正常指數小於5仍有改善空間，在和容毅燊討論後，採高劑量化學治療搭配自體周邊幹細胞移植治療。

新竹街口攻城獅中鋒球員容毅燊（右二）罹患睪丸癌，經過中醫大新竹附醫制定一系列療程後，癌指數大幅降低。（邱立雅攝）

蔡明宏指出，自體周邊幹細胞移植治療，是先把正常的骨髓細胞、周邊血液造血幹細胞或臍帶血液幹細胞冷凍保存，病人經過高劑量的化學藥物治療，消滅腫瘤細胞後，以輸血的方式將造血幹細胞輸入到病患身體，重建病人的造血系統。目前容毅燊癌指數已經降到0.7 mIU／ml，只要持續追蹤即可。

容毅燊表示，治療過程中，曾經吃什麼吐什麼，讓他想逃離醫院，但為了痊癒全靠靠意志力挺過去，此外也在化療階段出現全身水腫、背痛、手腳發麻等副作用，經過治療後，目前容毅燊積極復健、鍛鍊肌肉，並努力找回過去投球手感，期待盡快返回球場。蔡明宏也表示容毅燊恢復良好，可望今年賽季或明年上場打球。