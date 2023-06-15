中國網路科技巨擘字節跳動（ByteDance）旗下的短影音應用程式（app）TikTok今天表示，未來數年內將在東南亞投資數十億美元。

路透社報導，東南亞地區總人口6.3億，其中一半年齡在30歲以下，是TikTok用戶數最多的市場之一，每個月活躍用戶超過3.25億。

但TikTok面對來自冬海集團的蝦皮、阿里巴巴的Lazada和GoTo的Tokopedia等較大競爭對手的激烈競爭，迄今尚未將龐大的用戶群轉化為東南亞地區主要的電子商務營收來源。

TikTok在印尼雅加達主辦論壇，執行長周受資在論壇上表示：「未來數年內，我們將在印尼和東南亞投資數十億美元。」這凸顯TikTok在東南亞地區的社會和經濟影響力。

TikTok沒有提供支出計畫的詳細內容，但表示將投資於培訓、廣告和支持希望加入其電子商務平台TikTok Shop的小商家。

周受資表示，TikTok平台上的內容變得更加多樣化，因為增加更多用戶，並從廣告擴展到電子商務，允許消費者在直播期間透過app上的連結購買商品。

他並說，TikTok在東南亞擁有8000名員工，以及200萬小商家在東南亞最大經濟體印尼的平台上銷售商品。

根據新加坡顧問公司Momentum Works的數據，去年東南亞電子商務交易額達到近1000億美元，其中印尼占520億美元。

Momentum Works表示，TikTok去年在東南亞促成44億美元交易，高於2021年的6億美元，但仍遠遠落後於蝦皮2022年480億美元的區域商品銷售額。