彰化縣鹿港國際龍舟錦標賽今年正常舉辦，最受注目的夜間龍舟賽也重磅回歸。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣鹿港國際龍舟錦標賽近幾年受到疫情影響，因此停辦或縮小規模舉辦，今年疫情趨緩，該賽事回歸正常舉辦，共有8個賽組、98隊參賽，其中不少隊伍為搏得關注，花了不少心思在隊名上面，參賽隊伍中有「隔壁划慢一點」、「搶救屈原龍舟隊」等，令人莞爾一笑。

鹿港國際龍舟錦標賽於2020年因疫情之故，縮小規模舉辦，僅50支隊伍參賽，之後在2021年及2022年連兩年因疫情之故停辦。

今年疫情解封，鹿港國際龍舟錦標賽於6月22日至6月24日下午14時40分至20時30分，一連3天在福鹿溪水道熱鬧展開，今年共有98支隊伍報名參賽。

這次的賽事共分為社會公開男子組、社會公開混合組、國際組、機關甲組、機關乙組、國男組、國女組及勞資組等8個賽組。98支隊伍中包含6支國際組隊伍，約2500名參賽選手。

比賽時程為6月22日預賽、6月23日複賽、6月24日決賽。比賽距離為300公尺，為奪標計時賽；上船比賽人數19人，包括奪標手1人、鼓手1人、舵手1人及槳手16人。

主辦單位開放讓參賽隊伍於6月7日至6月20日到福鹿溪比賽水道練習，彰化縣長王惠美日前帶領彰縣府團隊前往福鹿溪水道暖身，小試身手。

王惠美說，這次龍舟賽中，最受注目、極具聲光效果的夜間龍舟賽也重磅回歸，歡迎全國民眾跟親朋好友安排一趟鹿港慶端陽之旅，為參賽選手加油，共同感受龍舟賽熱血沸騰。