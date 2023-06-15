雲林縣議員陳芳盈日前在臉書上發文，指控媒體人朱凱翔對她性騷擾，引發社會各界議論。而15日陳芳盈在國民黨台北市議員王欣儀、楊植斗等人的陪同下出面舉行記者會。陳芳盈在會中不僅公布另名被害人Z女的控訴錄音檔外，更指出仍有超過10名被害人曾遭朱凱翔性騷，至今不敢對外公布。

陳芳盈在會中公布另名遭朱凱翔性騷的受害者Z女的錄音檔，內容指稱這幾天看下來朱凱翔毫無道歉誠意，甚至還用網軍與自己公司的員工在網路上加害受害者。「朱凱翔的做法，就是要讓其他受害者知道，他掌握網軍、輿論、流量，讓受害者更加不敢發聲。」Z女直言，朱凱翔在業界是性騷慣犯，人人皆知根本無須多言，「人人都知道他喝酒後是什麼樣子，就是手來腳來、強吻、強抱。」

「強烈建議朱凱翔好好面對自己的錯誤，不要再強辯，如果你過去有管好你的鹹豬手，這些事情根本不會燒到你。」Z女表示，這個社會該做的是讓朱凱翔這種人不敢再性騷擾女性，且得到應有的懲罰，而不是永遠期待處於弱勢的受害者自己保護自己、遠離惡人。

雲林縣議員陳芳盈（右2）15日在台北市議員王欣儀（右1）、楊植斗（左1）等人的陪同下，出面舉行記者會控訴媒體人朱凱翔性騷擾。（丁上程攝）

陳芳盈直言，自己揭露朱凱翔的性騷事蹟後，許多人也私下向她透露遭到朱的性騷，「受害者起碼有10人以上，但至今仍不敢對外公布。」陳芳盈說，朱凱翔的套路就是想等風頭過了以後，繼續付出直播、政論，「只要撐過這一關，他就可以繼續對其他女性伸出鹹豬手，繼續用取巧的方式騷擾其他女性。」

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