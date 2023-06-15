據人民網報導，大陸故宮博物院15日公告的《故宮博物院參觀須知》及《故宮博物院禁止攜帶物品目錄》，新規將於6月30日起正式施行。屆時未經院方允許，禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動，包含禁止在展廳內進行自媒體直播、錄播；禁止在展廳內飲食、架設畫架，以及使用閃光燈、自拍桿及支架類攝影器材拍攝等。

另外也禁止乞討、賣藝、拉橫幅，禁止散發、懸掛、粘貼廣告等，禁止開展違背公序良俗的活動或行為。

此外，除了輪椅與嬰兒車以外，對具有運輸裝載功能的帶輪工具禁止入院，如野餐車、營地車、手拖車、帶座椅的行李箱、拖掛車等，以及商用攝影、攝像器材，如滑軌、搖臂、反光板、落地式三腳架、穩定支架等，都將進行規範管理。

如有以上或其他影響古建、文物、觀眾安全及參觀秩序的行為，大陸故宮方面表示，有權勸阻和制止。對情節嚴重者將記錄「不文明遊客資訊」並報文化和旅遊主管部門，在相應期限內禁止其入院參觀；對涉嫌違法行為的將交由公安機關處理。

訂票方面，新規要求每人每日最多計1次爽約，180日內累計爽約3次，從第3次爽約的次日起，60日內將無法預約故宮博物院門票及展覽。