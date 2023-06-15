國泰證券證期處協理簡伯儀指出，美國聯準會如市場預期6月利率不變，維持聯邦資金利率區間在5％至5.25％之間，結束連續升息步伐，是去年3月以來首次。Fed點陣圖顯示18名決策委員，有12人預期未來需要再升息2次，對年底利率水準預測從5.1%調高至5.6%，按照貨幣政策取向等點陣圖來看，今年內可能仍會再加息2碼，7月份升息的機率從本次議息結果公布前的60.4%升至71.1%，意謂下月利率上調機會大。

簡伯儀表示，美元指數近期表現相對弱勢，目前指數跌破月線之下，雖然亞幣並沒有明顯轉強，但在美元轉弱下，台幣後續轉貶為升機會大，預期台幣升值下，有利於資金動能。

外資近期在現貨市場買超，但期貨未平倉多單近期出現明顯減碼，本土法人投信與官股券商近期也在集中市場出現減碼，整體法人除了外資在現貨買超外，整體看來呈現保守。

技術指標方面，日KD指標目前雖然維持高檔交叉往上，但KD指標已經持續位在超買區，RSI指標同樣也是在80以上；不過由於目前股價仍維持在所有均線之上，量能持續放大，多方站優勢。因此，短線美元轉弱，法人資金相對保守，技術面維持高檔震盪，預期股價仍可走高，但追高風險漸增。