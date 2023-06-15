出道33年的許傑輝捲入性騷擾疑雲，今（15日）稍早宣布退出演藝圈，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」他過去曾為吳宗憲的憲憲家族一員，吳宗憲剛聽聞消息後難掩低落情緒，表示「唉，我難過到說不出話來⋯⋯」。

許傑輝日前被男學生指控10年前在表演課上被要求練習「集體做愛」配音，讓不少學生感到不適。女星黃云歆昨（14日）在社群分享10年前接受許傑輝指導舞台劇時，被要求繳交「性感作業」、「乳溝夾巧克力」，即使事件發生10年，還是讓她感到不適。

當年也參與演出《臺灣舞孃》的中信兄弟的啦啦隊成員短今，15日凌晨也在限動寫下10年前被許傑輝性騷擾的遭遇。她說，當時許傑輝要求她在2人獨處的小房間換上馬甲，以為是試鏡工作的她信任後並照做，不料卻被對方性騷擾，「他說你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？我很尷尬地回答不是，接著他說可以摸摸看嗎？我整個石化在原地，完全不知道怎麼處理...只能讓導演得逞了。」她再表示，劇團演出結束後，許傑輝又以表演訓練為由，傳訊要求她傳性感自拍照。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。