SEMI表示，高效能運算、車用電子市場強勁，以及對記憶體需求增加，可望推升未來3年晶圓廠設備支出逐年成長2位數百分比。
SEMI預估，2024年12吋晶圓廠設備支出將約820億美元，年增12%；2025年再增加24%，至1019億美元；2026年可望攀高至1188億美元，創新高。
SEMI表示，市場對半導體長期需求強勁，將促使12吋晶圓廠設備支出成長，而晶圓代工和記憶體將在這波成長中扮演關鍵角色。
其中，2026年晶圓代工設備支出將達621億美元，居半導體業之冠，並高於今年的446億美元。SEMI預估，2026年記憶體設備支出將達429億美元，將增長170%。微處理器、分離式元件和光電子的設備支出則將較今年下降。
SEMI預估，韓國2026年12吋晶圓廠設備支出將達302億美元，較今年的157億美元增加近1倍。台灣支出金額將約238億美元，高於今年的224億美元。中國支出約161億美元，高於今年的149億美元。美國支出達188億美元，較今年的96億美元增長近1倍。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。