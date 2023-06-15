日媒報導，位於日本東京的美軍橫田基地今天上午因接獲炸彈威脅一度疏散人員，並對基地出入口及基地內道路進行管制，之後在下午宣布狀況解除。

日本朝日電視台引用美國軍方報紙「星條旗」（Stars and Stripes）報導，駐日美軍橫田基地因接獲炸彈威脅，今天上午11時過後針對基地內幾處建築物內人員進行疏散。

橫田基地發言人表示，由於發生了實際的事件，所以要求基地相關人士遵從安全人員指示。

美軍一度關閉臨近交通量大的國道（類似台灣的省道）16號線兩處出入口，同時也對基地內道路進行管制。

橫田基地方面表示，今天下午1時過已宣布全面解除警報，所有出入口及道路恢復正常運作與通行。

另外，日本電視台（Nippon TV）報導，就在美軍橫田基地對職員下達撤離建築物指示時，大約下午1時有一架不明航機降落在橫田基地跑道，之後疏散警報就解除。

橫田基地面對日本電視台採訪時僅說「正詳細確認中」，目前尚不知這架航機降落與疏散命令是否有關。