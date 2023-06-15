為了提供顧客更完善的服務，2023年JINS以開設10間新門市為目標，加上原有門市人力需求，預計釋出100個工作機會，不限科系，無經驗可，若有驗光師證照，起薪40,000元，若符合擔任驗光所所長資格，起薪可達48,000元。

此外，為考量南北消費水平差異，北部同仁新增2,000元津貼，JINS此次全面調升門市同仁3％基本薪資外，仍然維持驗光人員證照加給，以及銷售人員的顧客接待、鏡框調整檢定加給制度，同仁就職後，只要依照公司安排的研修課程學習，短時間就有機會再次調薪，另外考量南北消費水平差異，額外提供北部區域同仁2,000元津貼，期望提升全台同仁的生活品質。

JINS台灣總經理邱明琪指出，員工一直以來都是JINS最重要的資產，而優秀的人才更是珍貴資源，這次調升基本薪資除了是對既有員工能力和貢獻的認可，同時也希望吸引更多優秀人才加入。

調薪政策自5月宣布後，獲得既有同仁正面反響，認為可望提高招募效益，有助門市營運發展。而在員工福利方面，除了每年提供健康檢查、三節獎金、定期店鋪獎勵金、通勤／租屋津貼、每月員購優惠等，表現優秀者，還有機會獲得傑出員工獎勵、海外交流研習機會。