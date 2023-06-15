新北市板橋私幼疑似餵藥案延燒，新北市議員張維倩今開記者會，她公布陳情家長音檔，提出2疑點，第一是園方4月被投訴不當體罰，教育局5月15日到場稽查卻沒有通知警方，導致檢警查扣不到監視錄影設備，第二是5月23日是由園方提供檢驗所，且無法採驗苯巴比妥，導致後續採檢無效，質疑市府有行政怠惰之嫌。

張維倩表示，2位陳情家長的小孩都有驗出濃度較高的苯巴比妥，家長反映，5月14日報案，教育局5月15日入園調查時卻沒有通知家長和警方，直到5月23日園方才說要造冊，提供檢驗所給家長採檢，但該中醫檢驗所無法驗出苯巴比妥，5月25日教育局才改口説跟衛生局配合，可以帶去驗尿，早已過了驗尿的最佳時間，甚至拖延至6月5日才驗血，事隔這麼久，藥物反應早已代謝。

另外，家長也指控，教育局5月15日入園調查，沒有通知警方，導致5月18日搜索時查扣不到監事錄影設備，質疑此行政作為是否有煙滅證據的可能，且詢問園方後，園方表示會對監視器動手腳是因教育局4月有接獲不當體罰，新北市府是否可公開當時的案件內容通報紀錄、行政裁罰處分事項。

張維倩說，家長也質疑市府的幼兒安置處理，市府6月9日才通知家長當晚8點前可到南雅分校參觀，再通知6月12日可以就讀，顯然市府沒有給家長充分時間參觀和了解幼兒園，盲目的要家長去唸，而家長至今還不知道真相，嚴正要求政府調查、公開不當對待、餵藥案的資訊。