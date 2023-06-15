中職啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」成員林襄，以俏麗顏值、精湛舞伎，讓她擁超高人氣，不吝嗇放送福利的林襄，稍早曬出比基尼辣照，解放超兇車頭燈，下身辣穿透視裙，好身材若隱若現相當性感。

林襄近日到泰國渡假，除了體驗當地的傳統服飾，她也不忘帶比基尼解放好身材，照片中，林襄夾起長髮、換穿白色比基尼，渾圓上圍和深邃事業線全露，腰間的寶石裝飾襯托纖細腰身，而她下身則穿透視裙罩住三角泳褲，一雙美腿若隱若現，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林襄開心說：「就算出國也要穿得美美」，不過她也坦言，最怕穿比基尼玩到一半就曝光，所幸挑到適合她美胸的泳裝，不只不會滑落，還沒有不舒服，林襄辣照曝光後，吸引網狂讚：「太頂了受不了」、「好辣」、「林襄真香」。

林襄除了是人氣啦啦隊員，也橫跨綜藝節目，日前更登上日雜《週刊PLAYBOY》封面，演藝成績相當亮眼，外界都很看好林襄未來的發展。