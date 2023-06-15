華碩昨天傳出裁員消息但隨即遭公司否認。童子賢分析，裁員有點像醫學上的外科手術，已經是很嚴重的狀況才會動用外科手術，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛開始時，他曾公開呼籲，企業現在非常重視ESG（環境保護、社會責任、公司治理），其中的S代表社會責任，人才是公司非常重要且寶貴的資產，「我們會非常愛護它，非常謹慎。」

童子賢說，景氣循環每隔1、2年就會轉變，2年前很多企業搶不到人，雖然最近全世界資訊電子大廠包含外商品牌有進行一波人事調整，但私底下他不禁會想，如果2024年景氣回升，企業搶人又搶不到怎麼辦，在少子化和高齡化趨勢下，「其實有些時候找人也不是那麼好找」，呼籲企業應該要謹慎。

和碩共同執行長鄧國彥指出，無法評論華碩內部事務，和碩一直強調的是快樂工作、幸福生活，不可能違背自家公司口號。

談到個人電腦（PC）產業庫存，鄧國彥表示，大部分公司庫存清理得差不多，但需求面還在觀察，今年第3季能見度還看得到，第4季有點「懵懵懂懂」，業界不敢看得太長。

鄧國彥認為，目前看起來第2季一定比第1季好，原先他預估和碩第2季營運將季增高雙位數百分比，但很多客戶有不同感受，目前修正為低雙位數百分比成長，下半年表現會比上半年好。