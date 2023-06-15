新生兒感染巨細胞病毒恐造成神經性聽損及中樞神經發展異常等嚴重後遺症，由於篩檢屬自費項目，導致篩檢率偏低，長期推廣預防感染的醫學基金會，今年捐贈400個免費篩檢名額給花蓮門諾醫院，供院內新生兒進行檢測。

巨細胞病毒（Cytomegalovirus）簡稱 CMV，據預防醫學基金會研究資料，台灣約8成以上成人曾感染，多數被感染者不會出現任何症狀或徵候，僅少數有發燒等類似感冒症狀，不過該病毒對未出生的胎兒或新生兒具致病力，孕婦若在懷孕過程感染，恐造成新生兒出現聽損及發展遲緩等後遺症。

門諾醫院近年曾發生1例巨細胞病毒感染個案，院方表示，1名孕婦不明原因發燒到院急診，退燒後返家休養，因胎兒早產出生，經醫師查詢病例並警覺為寶寶篩檢確診，同時也在母乳中驗出病毒，由於屬先天性感染，院方隨即給予抗病毒藥物，持續追蹤治療至1歲多。

門諾醫院小兒科醫師楊子毅解釋，由於成人感染巨細胞病毒後，病毒會潛伏在體內，一旦免疫力下降就有可能復發，若孕婦懷孕途中感染或復發，將透過胎盤垂直傳染給寶寶，因此篩檢可找出已遭感染卻看似健康的新生兒，把握時間投以抗病毒藥物治療，降低後續聽力、智能及發展遲緩等症狀的惡化。

花蓮門諾醫院今年獲贈400個巨細胞病毒免費篩檢名額，將提供這段時間在院內出生的新生兒檢測。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

然而，巨細胞病毒篩檢屬新生兒自費項目，家屬多半容易忽略且考量經費不檢測，長期推廣防治先天性巨細胞病毒感染的預防醫學基金會，今年便捐贈400個免費名額給門諾醫院，鼓勵新生兒或聽篩未通過、早產、身上有出血點及新生兒肝炎寶寶接受篩檢。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信感謝預防醫學基金會贈予的篩檢名額，將嘉惠這段時間在院內出生的新生兒，若寶寶未通過唾液檢測，將盡速接受醫院進一步診斷評估，早發現早治療。

楊子毅表示，經向新生兒父母衛教說明篩檢內容且獲同意後，將在24至48小時內使用寶寶唾液篩檢病毒DNA，檢查過程無侵害性，不會造成傷害或感到不適，由於不需自費，父母多半踴躍同意篩檢。