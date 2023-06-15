台大前國家發展研究所教授、前國安局長陳明通所指導的學生接連爆發論文抄襲，因而被國民黨立委王鴻薇向台大檢舉違反學倫，但台大昨（14）日表示，陳的情節尚未達應予解聘程度，做出不予解聘的決議，但給予3項懲處。對此，國民黨立委賴士葆感嘆表示，台大沒藉機切割扭轉形象，卻選擇和陳明通一起陪葬，「真的不值。」

台大14日表示，陳明通指導論文確有不周等違失行為，惟因情節尚未達應予解聘程度，做出不予解聘的決議，教育部後續將據以續處其退休案。不過台大強調，陳明通借調國安局長時，已超過教育人員在職的年齡規定，已不能歸建擔任教授，也不能再申請延長服務，同時不再聘請他擔任台大的兼任教師。

賴士葆今(15)日針對此事撰文提到，陳明通在教授群中很另類，學而優則仕本無可厚非，但進入官場後太汲汲營營追求功名利祿，喪失學者初衷與風骨，擔任眾多政媒名人指導教授，學生爆抄襲論文，違背學術論理。

賴士葆痛斥陳明通昧於事實為自己和指導學生的不當行為辯護，不曾為自己重創台大還有台灣學術的形象悔過，只知喊冤、只想脫罪，不顧社會觀感，完全沒有學者風範，他直言陳的舔不知恥，可謂前無古人、後無來者。

賴士葆也提到，陳明通的學術清譽已毀於一旦，但臨去的身影還是讓人不敢恭維，依然執著地緊緊抓住可能謀取的最大利益。賴士葆進一步說明，由於陳明通沒被台大解聘，所以可望順利退休，保住退休金，這些就是他餘生念茲在茲所切慕盼望的。賴士葆覺得陳明通或許仍大言不慚地認為這是他應得的權益，但他留給社會的印記就像陳水扁一樣，自始至終不認錯，千錯萬錯都是別人的錯。

賴士葆認為，當全台學者都拭目以待台大能大刀闊斧地豎立學倫典範，祛除陳明通把台大國發所學店化的負面形象，台大卻以指導不周的理由輕輕放下。賴士葆感嘆道，可惜台大沒有藉機切割扭轉形象，卻選擇和陳明通一起陪葬，真的不值，也對不起台大眾多孜孜矻矻埋首研究室，嚴守學術倫理指導學生論文的教授們。