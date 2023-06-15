梅山鄉梅東村的羅阿公收到旺福紅包和物資，不停說謝謝，感謝這麼多人來關心他。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會會執行長徐海倫親自把旺福紅包送給受助民眾。（呂妍庭攝）

看到蔡衍明愛心基金會成員、南華大學師生等人前來探望，阿嬤笑得合不攏嘴。（呂妍庭攝）

今在南華大學副校長林辰璋、梅山鄉長林俊謀等人的帶領下，一行人先到梅山鄉探望梅山鄉梅東村的羅阿公。（呂妍庭攝）

大林鎮長許有疆也陪同基金會成員、南華師生探視鎮內兩名弱勢個案。（呂妍庭攝）

端午節即將來臨，蔡衍明愛心基金會三節送愛下鄉公益列車今來到嘉義縣，基金會執行長徐海倫與南華大學公益青年一同造訪梅山鄉、大林鎮3戶弱勢家庭，致贈生活物資、旺福紅包5000元給民眾，其中大林鎮70多歲阿嬤陳王桂美年邁又要照顧癱瘓多年的先生，家庭經濟負擔沉重，今看到蔡衍明愛心基金會成員、南華大學師生前來探望，笑得合不攏嘴。

蔡衍明愛心基金會自2009年與各縣市政府合作辦理關懷社區弱勢活動，為讓青年學子學學習社會服務及尊老愛幼觀念，自2015年起改與學校單位合作，每年3節捐助弱勢家庭每戶5000元慰問金，15年來全台已幫助11萬餘戶，捐贈金額高達5億3000餘萬元。

今在南華大學副校長林辰璋、梅山鄉長林俊謀等人的帶領下，徐海倫一行人先到梅山鄉探望梅山鄉梅東村的羅阿公，80歲的羅阿公當完兵不久就遭遇重大車禍，人被車子輾過，前後住院住了快3年，但行動不便加上小學畢業識字不多，終身未娶，只能靠打零工、種筍子為生，住居的木造老房超過60年，還是弟弟提供給他住，因上了年紀，現只能靠政府補助過活，收到旺福紅包和物資，羅阿公不停說謝謝，感謝這麼多人來關心他。

林俊謀說，嘉義獨居老人、經濟弱勢民眾很多，感謝基金會多年來對弱勢的照顧，以及南華師生投入公益行善，端午節要到了，基金會與南華師生一起來關心鄉民，實在「足感心」。大林鎮長許有疆也陪同探視鎮內兩名弱勢個案，指歷經3年疫情，社會上各角落都有需要幫助的民眾，謝謝蔡衍明愛心基金會在三節前來到大林，為弱勢家庭帶來一些溫暖。

南華大學國際系二年級學生蔡建安自大一就參與公益送暖，至今已參與5、6次活動，即使是初次見面，跟阿公、阿嬤互動都非常熱絡，蔡建安說，透過蔡衍明愛心基金會的活動，每次都看到不同的個案，現只要三節一到，就像在提醒他，社會上還有很多需要幫助的人。

林辰璋感謝基金會每年提供善款，支持社會最底層的民眾，特別是由公益青年代表送愛推動多年，從南華與基金會開始合作至今，已送出善款超過千萬元，這是非常龐大的數字，讓孩子在學期間，就可以參與社會關懷，看到社會真實一面，則是千萬數字背後最大意義。

林辰璋說，南華把捐款做一些分配，讓梅山、大林、溪口和民雄4鄉鎮弱勢民眾感受到社會關懷，尤其公益青年是懷著感恩的心來參與，相信未來他們有能力，會做出更好的貢獻，期待如此有意義的活動一直堅持下去。