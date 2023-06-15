▲市議員曾怡芳當下通知警消人員至現場確認警報問題。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲消防人員確認警報設備及線路。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲消防人員確認消防相關設備運作，找出火災警報問題。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑為了使親子在多雨的基隆也能有遊憩空間，今年陸續在信義區及七堵區推出「市內兒童樂園」。但沒想到七堵館才開幕不久，於11日中午12時許突然火災警鈴大作，但工作人員卻「狀況外」，直到警消來確認才解除一場虛驚。

七堵室內兒童樂園警鈴大作 議員批危機處理能力不足

對此市議員曾怡芳表示，謝市長的「一區一兒童樂園」政策的立意良善，大家都非常支持，但本次事件凸顯危機處理不足，希望市府一定要用最高標準審視，加強危機教育SOP與災害演練及逃生動線明示，守護使用的家長與小朋友安全。

市議員曾怡芳表示，她於11日行程空擋時，至剛開幕的七堵室內兒童樂園勘查，想收集民眾的改善建議，提供給市府參考。沒想到剛到沒幾分鐘後就火災警報大作，但相關的經營團隊卻欠缺危機處理意識，當下並沒有即刻疏散。

而曾怡芳在現場進一步了解後，才發現相關工作人員第一時間竟然不是通報警消，而是聯繫區公所等相關單位，消防人員也沒有收到相關通報。最後是在曾怡芳通報警消到場後，消防人員確認是線路異常，才結束這場響了快2小時的「遊樂園虛驚烏龍」。

曾怡芳認為，從這場烏龍警報事件中，凸顯出經營團隊的危機處理能力顯然有很大的改善空間，在警報當下竟不是通知警消單位，而是通知區公所，還有現場的安全教育訓練與災害發生的危機處理能力也都有待加強。

曾怡芳強調，謝市長的「 一區一兒童樂園 」政策的立意良善，但本次事件希望給主管機關作為警惕，尤其設施使用對象幾乎都是孩子，對於危機處理市府一定要用最高標準審視。

曾怡芳也指出，兒童樂園所在的區公所假日僅開放一處出口，且除了電梯，只有一處逃生樓梯，一處舊型緩降繩，但遊玩時聚集人數可能高達150人，若發生危險，是否有辦法及時疏散？

另外，現場梯廳除了緊急出口指示燈，其餘逃生動線標示也不足。曾呼籲市府，盡速增設新型消防救助帶，並針對以上災害意外逃生議題列入檢討，以維護使用兒童樂園的親子安全。