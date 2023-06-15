田寮古亭社區最新推出的「香草小丸子」商品，於6月14日舉辦新品搶鮮試吃會，現場吸引了許多民眾前來品嘗這款美味佳餚。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局資源整合根留農村的計畫輔導下，媒合雅植食品有限公司的研發技術共同合作開發「香草小丸子」，並為加深大眾對於高雄田寮古亭社區豬肉品牌的印象，特別以「古力豬」來命名，其取自台語骨力豬的發音，來傳達社區協同企業為推廣在地優質產品而共同打拼的精神。

「香草小丸子」是古亭社區所飼養並具有產銷履歷的台灣毛豬為食材，搭配雅植公司種植的百里香、迷迭香、馬郁蘭草等香草，以純天然方式調配出獨特風味的產品，因製作過程中無添加人工香料和防腐劑，且可經由簡單烹煮、快速複熱方式，滿足現代人對健康的訴求及縮短備餐的時間。

田寮古亭社區最新推出的「香草小丸子」商品，於6月14日在「蛋白植健康餐盒」熱烈舉辦新品搶鮮試吃會，現場吸引了許多民眾前來品嘗這款美味佳餚，人潮絡繹不絕！

為提供大眾優質的豬肉品質，古亭社區導入先進的自動化及綠能養殖設備，並開發多樣的產品，將有產銷履歷的優質豬肉對外行銷宣傳。

高雄市農業局指出，透過這次試吃會，民眾可以品嘗美味的豬肉新產品，也讓大家見識企業與社區合作，讓一級畜牧肉品升級為二級加工產品，再透過蛋白植健康餐盒專賣店向民眾傳達「產地到餐桌、地產地銷」之旨意。

局長張清榮表示，農業局透過「高雄市區域資源整合根留農村活動」之推動，為農村青年、社區及企業3方合作提供了最佳舞台，讓社區產業加值同時也為市民提供優質的在地食材新選擇，本局未來將循此模式透過多方合作，建置農產品完整的產業鏈，持續為農村創造更多商機。