新竹縣關西鎮鳳山溪流域遭汙染，加上關西淨水場臨時出水口搶修，供水不及，造成鎮民怨聲載道，關西鎮環境守護協會15日發起連署，針對近幾次關西遭到空汙、水汙問題，要求縣政府恪守依法行政，調查鳳山溪沿岸及支流工廠。關西鎮環境守護協會表示，希望連署能超過萬份，將會把蒐集來的民意送往縣府陳情。

12日發生關西鎮鳳山溪汙染、自來水汙染事件，影響關西、新埔、竹北地區的民生、灌溉用水，關西鎮環境守護協會表示，事件造成民眾處於恐懼不安與健康的危機之中，對於鳳山溪旁及轄內所有已設置的工廠，如不嚴加監控、管制恐造成關西嚴重的環境問題。

關西鎮環境守護協會表示，環境汙染進入食物鏈，將影響民眾生命健康安全，嚴重或影響關西農藝經濟，同時也對關西的觀光產業帶來衝擊，因此協會提出3項訴求，包括請縣府在鳳山溪流域裝設監控設備、禁止帶有汙染源相關行業設廠以及不容許因個人利益損害關西鎮民權益。

目前連署書採紙本為主，關西鎮環境守護協會表示，已徵得關西鎮長陳光彩支持並簽名，希望盡快蒐集破萬連署、凝聚共識，協會將帶著民意前進縣府，若相關部門仍消極無作為，將對公部門提出行政疏失告訴。