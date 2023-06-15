為加強腦中風病人的吞嚥功能，減少鼻胃管留置，以降低吸入性肺炎發生率，台中榮總整合多個科別成立「吞嚥障礙跨領域照護團隊」成效卓著。（馮惠宜攝）

為加強腦中風病人的吞嚥功能，減少鼻胃管留置，以降低吸入性肺炎發生率並提升病人生活品質，台中榮總整合多個科別成立「吞嚥障礙跨領域照護團隊」；64歲林大哥因右側小腦中風後，失去了正常吞嚥的能力，他帶著鼻胃管到台中榮總接受復健治療，經不到半年時間成功拔除鼻胃管，並能與心愛的家人一同品嚐他最喜歡的小吃和貢丸湯。

台中榮總110年2月整合神經內外科、復健科、耳鼻喉頭頸部、放射線部、口腔醫學部、護理部和營養室等多個科別成立「吞嚥障礙跨領域照護團隊」共同改善腦中風患者吞嚥功能，降低了吸入性肺炎的風險，也提升了病人的生活品質。

該團隊經研究出一系列標準流程，台中榮總110年出院鼻胃管移除率顯著提高，達到45％，遠超過109年的24％。更重要的是，腦中風病人3個月的死亡率由21.1％降至12.7％。這一成果在2022年台灣營養學會年會及亞太腦中風年會上發表，引起了醫界的關注。

64歲林大哥在右側小腦中風後，不僅遭受嚴重暈眩，還失去了正常吞嚥的能力，連口水都無法嚥下。出院後，他帶著鼻胃管尋求復健科語言治療的幫助，渴望能恢復吞嚥功能，以實現他最大的願望：與家人一起品嚐路邊攤的小吃和貢丸湯。經過台中榮總語言治療師評估並接受耳鼻喉頭頸部的吞嚥內視鏡檢查。

台中榮總復健科語言治療師黃瑄湄也分享成功案例，64歲林大哥在右側小腦中風後，不僅嚴重暈眩，還失去吞嚥能力，連口水都無法嚥下。出院後，他帶著鼻胃管尋求復健科語言治療的幫助，經過語言治療師的吞嚥評估，並接受耳鼻喉頭頸部的吞嚥內視鏡檢查。

在檢查中，耳鼻喉頭頸部醫師謝宜凌發現，林大哥除了右邊聲帶麻痺外，還有舌頭無力、右邊咽部收縮不佳和呼吸道保護不佳等問題，導致他無法順利咽下濃稠食物。因此，建議林大哥使用「超上聲門吞嚥法」，即在閉氣和用力吞嚥時更有效地清除喉嚨中的殘留物。經過不到半年的吞嚥訓練，林大哥成功拔除鼻胃管，並能與心愛的家人一同品嚐他最喜歡的小吃和貢丸湯。