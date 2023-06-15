57歲許傑輝最近捲入「Me Too」風波，接連被多位女星爆料利用當導演期間伸鹹豬手或要求拍性感照，今(15日)稍早，他以30字聲明宣布退出演藝圈，也宣告自己的演藝生涯畫上句點。回顧他過去自曝19歲時進入辜家當管家，至今仍感懷在心，接著演出《大悶鍋》許多角色走紅，百變又逗趣的形象相當討喜，但他仍不因此滿足，曾受訪表示已經努力當上導演了，還是被人看不起，坦言「很賭X」。

許傑輝早年演出經典戲劇《佳家福》、《母雞帶小鴨》闖出知名度，但在此之前，他曾到中信集團前董事長辜濂松家擔任管家，因此建立了和中信集團的好關係，出名後多次演講都不忘提到感謝過去在辜家的工作經驗，「很多做事的習慣和方法都是在19歲僕人的時候養成的」。

許傑輝模仿周遊，將其特色發揚光大。（圖／中時資料照片）

許傑輝後來加入吳宗憲的「憲憲家族」，同時也主持起兒少節目《下課花路米》達十年，建立了優良形象，隨後他受邀加入政論模仿系列節目《全民大悶鍋》、《全民最大黨》等，以周遊、王永慶、邱毅等經典詼諧又幽默的角色再度翻紅，他入圍過多次金鐘獎，雖未曾得獎，但憑藉近年在戲劇圈的表現可說是最佳綠葉。

許傑輝（右3）是文英阿姨的乾兒子。（圖／中時資料照片）

當年許傑輝因《母雞帶小鴨》和已故藝人文英建立了好感情，更因此成了乾媽、乾兒子的關係，文英2009年病逝時，許傑輝曾和文英的乾女兒楊貴媚、利菁、鄭琇月、何以奇等人上台致詞，可見彼此之間情同親生母子的情誼，也難怪如今許傑輝因涉嫌性騷擾風波道歉宣布引退時，不少網友因此留言稱：「你對得起文英阿姨嗎？」

許傑輝形象百變。（圖／中時資料照片）

許傑輝過去接受《壹週刊》專訪時，曾分享對表演工作的堅持，回憶當年得知王永慶過世時「背後一陣涼」，他的主張是如果被模仿者不在了，自己就不會再以這個形象現身，除非是當事人家人要求。他也坦言出道多年，學會最多的就是「察言觀色」，直說做到導演後仍天天在挫敗，當表演老師被經紀人酸：「又沒有多紅」，更有演員拒演他導的戲，他當時忿忿不平表示若是李安或侯孝賢就不會受到這樣對待，發誓要變得更強更出名，「有時候別人就是看你的名氣」，沒想到如今他終於闖出一片天，卻因涉嫌性騷擾風波中箭落馬，毀了自己苦心經營一生的演藝事業跟名望，令人十分唏噓。

許傑輝過去在《大悶鍋》時期締造不少經典角色。（圖／中時資料照片）

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