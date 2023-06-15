威盛表示，RAM Mount具備堅固結構與可靠的鎖定機制，可預防非必要性的位移，並將已安裝的設備確實地固定到位。支架提供靈活的安裝選項、可調式支臂和連接機構，可確保威盛Mobile360堆高機安全系統輕鬆迅速地安裝於各種類型的燃油機種和電動堆高機上。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，憑藉其耐用和多功能的設計，這些支架可確保系統在極嚴苛的倉庫、工業和建築環境中平穩地運作。伴隨著威盛Mobile360堆高機安全系統RAM Mount支架套件的推出，威盛將繼續提升堆高機的安全標準。

威盛Mobile360堆高機安全系統提供精確的人員偵測和駕駛疲勞、吸菸和使用電話等警報，可預防繁忙倉庫和工業環境中的行人碰撞和傷害。 此款可靠的智能 IP67等級系統提供多種組合及配件，可滿足不同的操作安全場景，並已被全球最繁忙的港口之一，以及化工、汽車製造、食品和飲料等多種產業裡的領先企業所採用。