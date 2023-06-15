經濟部強調，核能並不屬於國際供應鏈承諾RE100定義的再生能源，光電和風電等才是台積電等產業需要的綠電，而重啟核四更已被公投否決，核四封存也是國民黨執政時期的決策。

國民黨立法院黨團昨天召開記者會，批評民進黨為達成非核家園，毀山林、農地種光電。民進黨團副幹事長洪申翰表示，光電發展應用長遠態度看待，也應建立秩序，但國民黨拿特定個案抹黑光電，甚至汙衊再生能源政策，大可不必。

經濟部能源局今天透過新聞稿表示，推動光電一向以空間的複合利用為優先，迄今屋頂型光電仍占總體設置量6成以上，且目前仍繼續積極推動屋頂型光電。

經濟部指出，從「班班有冷氣、校校會發電」的校園屋頂光電，到近日三讀通過的再生能源發展條例，要求新建或改建建物，屋頂規模達一定面積以上者應設置光電，代表政策積極引導光電朝向屋頂型設置，並非為推動光電而放任業者圈地、破壞農漁林地及環境生態。

至於地面型光電的土地選擇，經濟部說明，優先採複合利用，或低地力、土壤鹽化、地層下陷等各類不適合農用的土地，並尊重農委會及內政部等土地管理主管機關，現階段農地設置光電以「畜電共生」、「漁電共生」及農委會公告的「不利耕作區」為主，確保光電與農漁業等既有使用共存共榮。

針對漁電共生部分，經濟部表示，已建立漁電共生環社檢核等機制，以「養殖為主、光電為輔」原則劃設漁電共生專區，除要求需有養殖事實外，也透過環社檢核，減少光電開發過程中對生態環境的影響。

此外，為維護漁電共生養殖戶權益，經濟部表示，公告漁電共生公版契約範本，並於電業籌設許可審查時，要求需取得全數土地地主同意及養殖戶同意文件。

經濟部進一步指出，為減緩地面型光電對環境生態及周遭社區的衝擊、影響農漁發展，以低地力土地劃設綠能發展專區，並以遴選優質廠商的方式設置光電，同時引導業者妥善與民眾溝通。

經濟部補充，台糖及國有土地招租的部分，也都有經過林相、生態、環境評估，同時為確保土地現有承租者，也會以其意願及權益優先，不會強迫其轉作光電或放棄承租權利，國產署也重新檢討現行提供土地開發同意書給光電業者的作法；此外，土地招標程序皆有把關、符合相關法律規範。

面對2050淨零及國際供應鏈RE100的承諾，經濟部再次強調，綠電已經是產業的必需品，核電並不屬於RE100定義的再生能源，加上用過核燃料的最終貯存位置難尋。

相較之下，經濟部表示，光電屬低度開發、空間可複合利用，在光電案場結束後，即可恢復農、漁業用途，且廢棄光電板回收已有成熟處理機制，因此推動光電等再生能源才是產業需要、環境永續、邁向淨零且可兼顧多元價值的能源政策。