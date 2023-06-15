眾所矚目的FOMC會議昨日登場，聯準會終於暫停升息，點陣圖中位數來到5.6%，高於3月時預測的5.1%，暗示年底前可能再升息2碼，經濟成長預估則上調今年GDP成長率從3月的0.4%上修至1%，失業率從4.5%下調至4.1%，核心個人消費支出物價指數PCE從3.6%調升至3.9%，顯示聯準會認為經濟上行仍舊會帶來通膨壓力。

雖然聯準會調高點陣圖中位數字，但美國公債殖利率收盤與前一日相比變化不大，顯示市場認為聯準會的鷹式升息政策已到強弩之末，近期公佈的CPI年比數字創下近兩年新低，更是加深投資人對聯準會升息政策即將結束的想法，而在升息結束前後，投資人更應關心該佈局股票還是債券？

從歷史經驗來看，升息結束前後，股票絕對是佈局的首選

為什麼首選股票？因為升息壓力鍋一旦釋放，資金狂潮勢必優先襲捲股票商品，以ETF配息率之王00712追蹤的富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數(下簡稱富時抵押權型不動產指數)對比彭博美國公債指數可以發現，過去四次升息結束時，其前後三至六個月的時間，富時抵押權型不動產指數總報酬均優於彭博公債指數，顯示對於有息收需求的投資人而言，升息結束前後配置00712才是較優質的選擇。

00712本月除息日為6/20，本次每單位預計配息金額0.27元，預估配息率11%(以6/13淨值推估)，連續兩季配息率達11%，投資人要參加此次除息，最晚購買日為6/16(6/19美國休市)。

資料來源：彭博 ; 資料日期：1994/10/31 – 2019/07/31

資料來源：彭博 ; 資料日期：1994/10/31 – 2019/07/31

6月ETF逾10%配息率僅2檔

6月份即將有近30檔ETF陸續除息，想要參與配息的投資人手腳要快，其中債券ETF的年化配息率普遍約3%~5%，台股及跨國投資ETF則甚至有預估年化配息率超過10%的標的，其中尤其以復華富時不動產(00712)備受矚目，每一張的買進價格不用新臺幣1萬元，便可低負擔享有高配息商品。

資料來源：CMoney，2023/6/13。註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷最近一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。