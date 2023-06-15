《逐流》作品包含《下沉的世界》，以獨具風格的肢體語彙，呈現暗夜中人們的心理狀態。（羅浚濱攝）

「艸雨田舞蹈劇場」將以新作品《逐流》參加7月「法國外亞維儂藝術節」，由縣長楊文科（中）授旗。（羅浚濱攝）

2021大新竹合併議題火熱時，新竹縣傑出演藝團隊「艸雨田舞蹈劇場」以此創作《而且或者》雙人舞劇，在日本橫濱舞蹈大賽奪下最高榮譽「評審團大獎」，文化部徵選該團代表台灣，帶著新作品《逐流》參加7月「法國外亞維儂藝術節」，15日在文化局再現該舞，讓縣長楊文科讚嘆說「看了非常感動！」

《逐流》作品包含雙舞作《而且或者》及《下沉的世界》2首舞作。創作《而且或者》的編舞家劉奕伶說，2021年大新竹合併熱議時，她就想2個城市或2個人，合併在一起的條件是什麼？創作雙人舞呈現兩者之間建立關係的條件與變化，讓觀者從舞者的動作中思考。

劉奕伶說，在長達20分鐘沒有音樂的雙人舞中，可以看到很多造型動作，舞者彼此身體的空間，另外1人可以穿梭及扭曲，非常考驗舞者的表演能力和默契，很幸運去年在日本比賽獲獎，7月將在法國連續演出20場。

楊文科指他一直沈醉在大新竹合併雙人舞的表演之中，真的非常感動。直言如果事先經過溝通協調，大新竹合併就能順理成章，一團和氣，因沒有溝通協調，導致不歡而散！

楊文科指從表演中可看出「你眼中有我，我眼中有你」，有些要緊密結合，有些要有獨立空間，像新竹縣市要興建橋樑，就要緊密合作，科學園區就要配合維持獨立的發展，大新竹合併「而且或者」，該如何推動，必須好好思考！

編舞家林廷緒創作《下沉的世界》，以獨具風格的肢體語彙、隊形編排，呈現暗夜中人們的心理狀態。楊文科指舞者詮釋當受到沉重壓力時，該如何掙脫束縛，讓他感受很深，好比推動政策遇到反彈聲浪，應該如何沉澱，以找出最好的方案。

該劇團7月7日到29日帶著新作品《逐流》，參加法國外亞維儂藝術節」，縣長楊文科15日授旗給劇團，希望帶著新竹縣的祝福與榮耀，與國際友人交流，宣揚新竹在地文化。

《逐流》17日、18日在文化局實驗劇場做行前演出場，民眾可直接於Opentix兩廳院文化生活系統購票。每場僅限100席，並配合開放青年席次，用文化幣購票享3折優惠。