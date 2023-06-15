新北市府全力推動新泰塭仔圳整體開發案，當中最重要的河川就是貴子坑溪，為了營造水環境在防洪疏濬、生態保育以及水資源再利用方面能夠符合國際大都市相貌，新北市水利局斥資20億推動的「貴子坑溪河川環境營造計畫」，於今（15）日開工，市長侯友宜也指示，結合塭仔圳整體開發的的工期，務必在2025年底完成，不能耽誤。

侯友宜今日參加開工典禮時表示，塭仔圳在整體開發的過程當中，因為大家的幫忙，儘管面臨缺工缺料，但目前進度不但沒有落後，還有一點點超前，而當中最主要的水環境就是貴子坑溪。侯友宜說，從他擔任副市長到市長，這條溪看了十幾年，因為各種問題讓這條溪又髒又臭，所以上任市長後，便請水利局長宋德仁要徹底解決，到目前為止，新北市的「四大黑龍江」都大致整治完成了。

侯友宜說，在塭仔圳的開發中，最可貴的就是有貴子坑溪，所以如何營造水環境在防洪疏濬、生態保育以及水資源再利用方面做到位，讓它符合國際大都市的相貌顯得更為重要，此外也與輔仁大學結合，將塭仔圳塑造成一的大學生，讓更多學生能夠到此休閒、交誼甚至辦活動來活絡當地的經濟產業，讓大學意象以及優質水環境導入，也有助於未來帶來更多人口以及就業機會在此安居樂業，所以侯友宜要求貴子坑溪的環境營造工程，一定要配合塭仔圳整體開發的工期，在2025年底完工。

水利局長宋德仁表示，貴子坑溪整治以防洪安全為首重並延續水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態以及水文化的「六水政策」，於貴子坑溪兩岸新建3.9公里疏洪箱涵，不僅有助暴雨來時增加通洪斷面，達到防洪安全，平時也具有截流污水功能，改善河道惡臭及污染的功能。

水利局補充，整體計畫預算總經費共25億元，分三標進行，未來完成後在3.26公里河廊沿線11處公園都會景觀營造，還會有一處景觀步道，且會融入在地意象，更重要的是讓生態復育。