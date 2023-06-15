屏東離島小琉球繼9日發生遊客與在地人騎機車對撞雙亡後，東港警分局展開交通大執法，但14日又發生2機車對撞車禍，雙方都是在地人且沒有戴安全帽，27歲吳男僅左手、左腳挫傷，但66歲田男昏迷救治中，警方表示，相關肇事原因尚待釐清中。
東港警分局指出，14日下午3點獲報琉球鄉上杉路發生交通事故，員警到場後發現，66歲田男騎機車從上杉路72號旁巷內北往南直行欲橫越上杉路至對向車道時，與騎機車沿上杉路東向西直行的27歲吳男對撞，吳男還載有李男。
警方說，雙方都沒有戴安全帽，而吳男左手、左腳受有擦挫傷，經衛生所治療後無大礙返家休息，李男則未受傷，但田男呈現昏迷狀態，經衛生所初步檢傷後，由救護船轉送東港輔英醫院救治，再轉至高雄長庚醫院治療中，肇事原因尚待釐清中。
警方表示，自12日展開小琉球大執法後，至目前取締未戴安全帽67件、無照駕駛9件、號牌註銷1件、附載未依規定1件，再次呼籲民眾，行經路口請減速慢行、注意左右來車，遵守交通規則，保障用路人安全。
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