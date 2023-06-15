民進黨前副秘書長林飛帆因受到黨內性平事件影響，退出台北市第三選區（中山、北松山）立委選舉，目前對戰國民黨現任立委王鴻薇人選尚不確定。民進黨台北市議員陳怡君表示，她一路走來從不畏懼，一生一心只求公平正義，如果人選未決，她願意承擔，與王鴻薇正面對決背水一戰。

陳怡君指出，林飛帆在2020總統立委大選期間，臨危受命，擔任中央黨部副秘書長，在民進黨最兇險的時刻，無畏逆風勇敢承擔，與黨同進退，足堪典範。而在黨內性騷擾案當中，結果為林飛帆任職副秘書長期間，處理性騷案並無不當，且無違黨規，終歸還予林飛帆清白。

她大贊，林飛帆的退選，是以最高的標準、最嚴苛的標竿，為台灣的政黨政治作表率。而王鴻薇高聲撻伐林飛帆之餘，面對國民黨立委陳雪生性騷案，仍力挺陳雪生，以荒誕邏輯的雙標，語焉不詳漫天鬼扯。

陳怡君說，「如果民進黨人選未決，我，陳怡君，願意承擔，與王鴻薇正面對決背水一戰！」她長期關注居住正義，關心社會住宅，如修理公辦都更大龍新城30間漏水屋、小彎社宅公安修繕、明倫社宅興建隔音牆、新奇岩社宅改善及行善社宅電梯安全，一一改善。

她並長期關校園安全，揭發小三男童受虐，協助安置及後續就醫及就讀狀況，改善國小營養午餐菜色及安全。也長期關注社會問題，與聯合醫院設置全國首創「博弈門診」成功協助賭博成癮者戒賭。

陳怡君強調，她一路走來從不畏懼，一生一心只求公平正義。但還有很大空間可以努力，而基層就是她的導師，施政不能關起門來閉門造車，她與基層站在一起，為台灣的未來不分你我，奮力前進。

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