政壇性騷擾風波不斷，台南市政府某局處官員也傳出涉嫌以匿名方式，在上班時間傳訊息向已婚女員工說「好想抱」、「有想妳，愈晚愈想」等字眼，人夫氣炸、差點跟妻子鬧到離婚，市議員曾之婕今天在議會質詢，要求市長黃偉哲調查，黃偉哲表示，會依規定啟動性平調查，絕不會有任何耽擱。

據了解，這名官員是市府某局處高官，這名人夫在「爆料公社」指出，去年4月意外發現在台南市政府擔任雇員的太太，手機內居然有匿名曖昧訊息，內容包括「可以抱一下多好」等，太太被追問後，坦承是局處長官傳的訊息，因不敢得罪，所以不敢聲張。

人夫後來聯繫對方出面，對方卻稱「只是公事上的聊天，用詞比較不當而已，沒其他目的」、「對其他同事都是這樣的方式聊天」，讓他氣炸。他反問對方為何用其他名字聊天而非本名，對方也未回應。

由於事情發生在1年多前，該名人夫也說，何以現在才爆料？就是因為最近性騷案件頻傳，和太太討論後，認為對方都用其他不同帳號聊天，一定也會對其他女性這樣「說話」騷擾，為了不容忍加害者，也避免更多人受害，決定曝光。