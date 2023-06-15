一對紀姓老夫婦5月31日到東海大學晨運，途中校內樹木倒塌，壓到紀姓老太太，警方表示，當天清晨5點半左右獲報，校內路樹疑因風勢過大倒塌，紀姓婦人雙腳骨折身體多處擦傷，送醫急救後，6月12日在醫院不治身亡。

有民眾在Dcard發文指出，被樹壓到的紀性婦人是她姑姑，根據親友轉述，姑丈當天走在前頭，與姑姑只有一兩步之遙，沒想到路樹倒下就直直落在姑姑身上。當時附近民眾協助叫救護車、嘗試搬離樹木，後續救護人員趕到協助她姑姑脫困，當時已明顯雙腿斷裂與脊椎骨折，送醫後因傷勢過重，家屬決定放棄急救，不讓姑姑繼續難受。她也指出，希望校方能正視校園估樹問題。

警方表示，協和派出所5月31日凌晨5點31分接獲報案，指東海大學後門校園內有路樹倒塌壓傷民眾，到場發現一名7旬紀性婦人遭路樹壓傷，目視雙腿骨折、身體多處擦傷，由兒子陪同至榮總急救，因傷勢過重，家數放棄急救，用呼吸器維持生命，6月12日在醫院死亡。

警方指出，現場另有東海大學楊教官協助處理，並轉達該校總務處人員知悉。