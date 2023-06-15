台中市太平（一、二區）慈濟慈警會的師兄師姐們帶著寓意著「贈蘋安、送祝福」的300顆蘋果和手工小祝福吊飾，到太平警分局向警察同仁表達了滿滿的祝福。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

今天（15日）是一年一度的警察節，台中市太平（一、二區）慈濟慈警會的師兄師姐們特別前往太平警分局，帶著寓意著「贈蘋安、送祝福」的300顆蘋果和手工小祝福吊飾，向警察同仁表達了滿滿的祝福，並對太平分局全體同仁守護轄區治安、交通以及為民服務的辛勞表示肯定，太平警分局分局長蔡慶星也代表全體同仁接受了這份特別的禮物。

慈濟師兄師姐們謙虛地表示，他們深感警察同仁日以繼夜辛勞的付出，代表慈濟上人及全體慈濟人向他們致上最真摯的祝福。贈送的蘋果代表平平安安，希望能讓警察弟兄們執勤時順順利利、平平安安；而幸福健康的小吊飾則寓意著對警察弟兄們的關心，希望他們能夠照顧好自己的身體，因為只有擁有健康的身體才能夠照顧好家庭。同時，也在此祝願大家警察節快樂。

許多外勤員警紛紛表示感謝慈濟師兄師姐百忙之中前來送上祝福，這份滿滿的愛心讓他們感受到了溫馨和感動。蔡慶星表示，對於慈濟團隊每年都前來分局送上平安和祝福，他表示衷心的感謝。