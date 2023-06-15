報復性旅遊太旺，華航飛機不夠用，今日通過再租2架A350-900客機，屆時華航A350機隊將增至16架。根據華航重訊，第一架租機價格約新台幣30億元，交易對象為JPA No. 199 Co. Ltd.，預定第四季交機，2024年第一季加入營運，第二架因處於商業談判階段，將於簽約後補行公告。

在票價走高、油價走跌的雙利多加持下，航空雙雄成為台股熱點，繼長榮航昨天盤中攻上漲停，華航今也亮燈漲停27.25元，成交58萬8461張，居台股成交值第三名。

除了先透過租機應急，華航自 2021 年起引進 25 架 A321neo 新世代窄體客機，目前已有 10 架上線營運，預計 2026 年交付完畢；另規劃於 2025 至 2028 年陸續引進 24 架 787 新廣體客機，規劃派飛區域、紐澳及長程航線。同時也積極部署相關人力，包含地勤、客服、航務簽派員、資訊、人資、會計、修護等職務，華航今年亦招募 120 名培訓機師，累計上半年釋出超過 400 個職缺。

華航今年第一季合併營收 426.92 億元，年增 14.66％，超越 2022 年各季表現，其中客運收入大幅成長，年增幅 1417％；貨運量則維持與疫前相當，加上運價仍高於疫前，帶動營收較疫前高出50 ％。目前主要營收來源已由貨運轉為客運，相較疫情期間客運與貨運收入的比例約1比9，今年第一季已轉變為6比4。

華航總經理高星潢表示，華航整體營運由「貨運為主，客運為輔」轉變為「客貨並進」，今年客貨運預期將逐步回穩，華航除靈活調配運能，也積極穩固機場資源，及早規劃機組員與航機調度，以維繫服務水準，並強化整體營運效率及獲利能力。

高星潢表示，預期下半年客運復甦更為顯著，整體客運班次數將達疫前八成，其中歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，營收遠超越疫前達 125％-153％，且 7 月 18 日將開航台北-布拉格，歐洲航點再添一城；區域航線則持續增加班次密集度，已陸續開航宿霧、峴港及清邁等東南亞新航點，並逐步恢復高雄小港機場出發的航班。接下來的暑假訂位量持續攀升，有望迎來疫後旅運高峰。