本土第四波新冠肺炎持續處在高峰，新冠病毒本土檢出病毒株XBB佔72％，已成為主流株。衛福部疾管署署長莊人祥表示，美國FDA今天會決定是否疫苗生產改以XBB型別的下一代新冠疫苗，只要通過後，今年九月初就會引進，約一周時間審查EUA，九月中旬，國人就能接種最新的XBB疫苗。

疾管署署長莊人祥表示，目前我和美國莫德納藥廠尚有1477萬劑苗的合約，將分兩年進貨完畢，今年預計九月先進一波，大約600～700萬劑，明年會進比較多。

至於目前國內新冠疫苗庫存？莊人祥表示，目前剩餘約200萬劑量，將分別於今年八月、十月屆效。

疾管署署長莊人祥。（圖／記者鄭郁蓁攝影）

莊人祥表示，待美國FDA決定好今年疫苗的病毒株後，包括莫德納、BNT都會同步改研發生產以XBB病毒株為主的新一代疫苗。台灣目前還有1400萬劑的合約在手，隨時都可以更換。

莊人祥表示，目前疾管署規劃，今年九月進貨會加速審查，約一周就可以完成EUA書面審查，因此預計九月中，民眾就可以打到最新的疫苗，希望因此帶動打氣。