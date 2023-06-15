一艘超載移民的船隻今天凌晨在希臘外海翻覆沉沒後，至少有79人溺斃，下落不明的數百人恐也凶多吉少，是歐洲近年來最致命的船運災難之一。

路透社報導，歐洲一間救援援助慈善機構表示，這艘20至30公尺長的船隻據信載了約750人；聯合國移民機構估計船上有400人；希臘方面則拒絕臆測乘客人數。

希臘政府官員說，這艘船是今天凌晨2時左右翻覆。

截至中午已有104人獲救。國營的希臘廣播電視公司（ERT）報導稱，這艘船從利比亞托布魯克（Tobruk）出發欲前往義大利；一位不願透露姓名的航運部官員表示，船上大多數人來自埃及、敘利亞和巴基斯坦。

法新社引述ERT報導指出，由於獲救生還者大多為男性，讓人對船上婦孺的命運憂心忡忡。

希臘海岸防衛隊發言人阿列克修（Nikolaos Alexiou）告訴ERT，「這艘漁船長25至30公尺。甲板上擠滿了人，我們因此推斷船艙內部應該也滿滿都是人」。

希臘政府發言人席亞卡塔里斯（Ilias Siakantaris）告訴ERT：「我們不知道船艙裡的情況…但我們知道，部分人口販子為了控管，會將人鎖起來。」

搜索和救援行動持續進行至晚間，軍用飛機發射照明彈照亮沉船現場的地中海水域。出事地點位在希臘南部沿海城鎮皮洛斯（Pylos）西南約80公里處。

這場船難是希臘外海近幾年來死亡人數最多的一次。今年2月，一艘木船於暴風雨中在義大利卡拉布里亞（Calabria）海岸撞上岩石，造成96人身亡。

根據法新社回溯至1993年的紀錄，希臘最嚴重的移民悲劇發生在2016年6月，當時至少有320人被列為死亡或失蹤。

而今天之前，聯合國機構國際移民組織（IOM）清單中，今年迄今在地中海東部喪生和失蹤的移民人數為48人，相較於前1年的378人。

每年有成千上萬名來自非洲、中東的民眾欲一圓歐洲夢，而希臘、義大利與西班牙是3個最主要的登陸點。