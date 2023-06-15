清潔人員用長竿撈網將漂浮物撈起。（黃子明攝）

清潔人員動用抓物怪手將漂浮物送進清運車輛。（黃子明攝）

隨東港溪水流入東港漁港的稻梗滿布水面。（黃子明攝）

沒有出海作業的漁工在船上玩手機。（黃子明攝）

準備出海作業的漁船漁工正在整補生活物資。（黃子明攝）

受太平洋高壓增強影響，滯留鋒面15日起自南往北邊推移，台灣各地降雨機率增加，南部地區一早就下起傾盆大雨，我國遠洋漁船重要基地屏東東港漁港內停滿各式漁船，擁擠的港灣內到處飄滿黃褐色稻梗，既無種植也無買賣稻作的漁港卻出現如此景觀，顯得格外突兀。

近來正值鮪魚季，除了捕捉櫻花蝦漁船因禁止捕撈期停靠港內，還有因雨未出海的拖網漁船和返航卸貨的延繩釣漁船，部分準備再出海的漁船漁工忙著補充生活物資，一群清潔人員分別在碼頭邊以長竿撈網或搭乘小竹筏將漂浮物清理上岸，再以抓物怪手清運上車，避免這些隨著溪流衝入港內的雜物遭船隻引擎吸入，阻塞冷卻系統管線，或造成其他危害。

一名參與清除漂浮物的工作人員表示，這些稻梗是隨著東港溪流入，因稻田剛收成，稻梗遭雨水沖刷流進溪中，再流入港區；隨著季節不同，漂入港區內的雜物也不一樣，以往還曾出現滿滿的蓮霧，算是最昂貴的漂流物，但因漂流過程多已毀損，只能看不能吃。

清潔人員表示，東港漁港內雜物種類和數量非常多，除了上述農作物，另有布袋蓮、漂流木、人為丟入港區的瓶罐和家庭垃圾等，他們有時撈起整包家庭垃圾，裡面還分裝許多小包垃圾，必須逐一打開分類，增加不少工作量；為維護漁港清潔，漁業署每年發包民間廠商負責清理，讓這個台灣知名漁港得以維持光鮮面貌。