蔡鎮宇透露，已與哥哥國泰金董事長蔡宏圖通過電話，強調這張卡片是當年他的心血，絕對不能輕言放棄，蔡宏圖亦承諾絕對全力捍衛國泰權利，不會輕言認輸。

蔡鎮宇亦向徐旭東喊話，大家作生意以和為貴，不是只有聯名卡這件事要管，現在雙方訴訟，社會觀感不佳、連帶影響遠東企業形象，留下不依約照走、不誠信的印象，甚至未來訴訟若敗訴，要賠償國泰這段期間的損失，蔡鎮宇說：「徐旭東你確定你這樣贏了嗎？」

蔡鎮宇並還原當年是與太平洋崇光百貨創辦人章民強議約，2001年時並沒有什麼百貨聯名卡，所以雙方太高興了，沒有注意到合約沒有壓上合作期限，並不是誰有意騙誰，後來遠東接下SOGO百貨，徐旭東一直覺得不公平，不願照約走。

蔡鎮宇並透過2002年時，徐旭東與他當面洽談過二到三次，其中一次甚至請來當時中央銀行總裁彭淮南作「公親」，彭總裁看了合約後，只說：「Douglas（徐旭東英文名）你比較不合理。」之後彭淮南就不願再對此事出面協調。

對於徐旭東多年來一直對國泰世華銀的SOGO聯名卡有「怨念」，蔡鎮宇說，我能理解徐旭東有遠東銀行卻不能發SOGO聯名卡的「委屈」，但雙方可以談嘛，可以付違約金9億元，「你不能一毛錢都不出，只想靠官司，這樣怎麼作生意？」

由於國泰世華銀SOGO聯名卡會有店內打折、持卡人來店禮等，徐旭東一直認為國泰世華銀占便宜，但蔡鎮宇也說「明明大家各出一半成本」，同時信用卡也為SOGO百貨帶來客源，蔡鎮宇提醒徐旭東，在2006年國泰世華銀已獲勝訴一次，SOGO賠償4億元，這次又來，國泰世華銀一定會抗告到底，屆時SOGO亦可能會有損失，更重要的是企業形象、聲譽損失，徐旭東應該要評估清楚。