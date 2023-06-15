世界排名曾高居第4的前日本一哥錦織圭，睽違20個月後再度踏上賽場，昨（15日）在波多黎各舉行的ATP挑戰賽中復出，首輪以6比2、6比4直落2輕取世界排名第333位的美國選手蘭莫（Christian Langmo），取得2021年10月以來首場勝利。

33歲的錦織圭過去為亞洲網壇最具代表性的男單選手，共斬獲12座男單冠軍頭銜，12次打進大滿貫8強，2014年更是在美網4強擊敗當時球王喬柯維奇（Novak Djokovic）踏進決賽，成為生涯顛峰之作，對於個頭178公分的亞洲選手來說非常不容易，但近年錦織圭飽受病痛所苦，在賽場上的威力也大不如前。

去年1月錦織圭接受臀部手術無緣澳網，6月又因為復健過程中傷了右腳踝，2022年賽季高掛免戰牌，休養一年才正式復出，已被排除在世界排名之外的錦織圭從挑戰賽打起，首輪直落2過關，也是自2021年印地安泉大師賽首輪擊敗索薩（Joao Sousa）後，睽違614天再度取勝。

錦織圭賽後提到身體狀況，他認為腳步移動起來還是感覺很沉重，慶幸的是結果還算順利。曾多次嘗試復出卻總是以失敗告終，錦織圭也感到「壓力山大」，也曾想過退役一事，「我不知道自己何時曾能回到賽場，曾想高掛球鞋，但退了會有遺憾，所以還是決定盡力而為，我很高興能拿下回歸後的首場勝利。」