高雄某科大今上午約11點多，驚傳2名女學生從9樓墜落，2人經搶救後仍宣告不治。對此，校方表示「深感遺憾及痛心」，提到2人分別為為五專護理科三年級與四年級學生，學校也派員協助陪伴進行後續相關處理，同時啟動諮商輔導。

高雄某科大15日11時發生墜樓案，大寮分駐所立即到場了解，現場倒臥2名女性，警方表示，經查身分為18歲的許姓及19歲陳姓女學生，送醫搶救仍不治，查該大樓在9樓發現遺留2雙拖鞋，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，經查訪家屬，其中1人家中留有遺書，墜樓原因仍待釐清。

雙方家屬接獲噩耗後，分別趕到小港醫院及瑞生醫院，表情皆相當哀戚，不願接受訪問。其中，陳姓同學的家屬趕到醫院看她最後一面，步出醫院後，放聲痛哭，另外，有名自稱是陳姓死者閨密母親的婦人收到訊息後，也趕到醫院關心，透露死者近期狀況不佳，但不知現在竟會發生憾事。

對此，校方回應「深感遺憾及痛心」，校方表示，今天上午11點多校內有2位女學生從教學大樓墜落，校方第一時間依規定通報並緊急將2人送往醫院救護。目前查出學生身分為五專護理科三年級與四年級學生，1人當場沒有生命跡象，另1名送醫急救後傷重宣告不治。學校除聯繫家屬，也派員協助陪伴進行後續相關處理，校內也同時啟動諮商輔導中。據了解，本周為學校的期末考周，發生原因校方也要進一步了解。

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