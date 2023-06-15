現行底拖網漁法雖規定離岸3海哩內禁止，但大小通吃的特性仍引來破壞生態、加速海洋資源枯竭的疑慮。漁業署表示，漁業署一直有在推動底拖網的退場，但若要全面禁用，仍須兼顧漁民生計和保育，會再和相關團體以及產業界來溝通。

台灣動物社會研究會明日將召開記者會，指出日前1尾肚裡懷有6條幼鯊的稀有史前深海巨鯊「歐氏尖吻鮫」被南方澳漁船捕撈上岸；不久「大王具足蟲」作為拉麵的食材料理，2種海洋生物皆來自「底拖網」漁船所捕獲，引發社會熱議。

研究會表示，底拖網漁法大小通吃、無差別捕撈，所經之處海床被剷平，嚴重破壞海洋生物繁殖、產卵與棲息的環境；且底拖漁船通常會在同一處漁場拖好幾次，等到海床被夷為平地、無魚可捕時，就放棄該漁場尋找下一個海域，嚴重破壞海洋生態、危害生物多樣性、加速生物資源枯竭的問題。

研究會呼籲漁業署加嚴「拖網漁業管理」，並優先推動「底拖網」退場政策與輔導機制，以維護海洋生態資源。

漁業署長張致盛指出，目前規定沿岸3海哩禁止拖網作業，也有針對不同的噸數來約束，這部份會與海巡署和地方政府嚴格執行，漁業署多年來都有加強網漁業的管理，也有在推動這些網具的退場，這是大家的期待。

至於退場政策機制何時開始？張致盛說，10多年來就已經在做這樣相關的退場機制，以刺網為例，目前大概已有幾千艘刺網漁船已經退場，網具3海哩不能用拖網在民國80幾年就已經開始。

底拖網是否可能全面禁用？張致盛坦言，仍須同時考量漁民生計和保育，政策才能夠推動，動團的訴求會再和產業溝通，但漁民其實很注重保育，保育做得好才有魚可以捕。