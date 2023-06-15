新北市幼兒園疑似餵藥案尚未止息，國民黨團今邀集幼教團體及藥師代表召開記者會，指出餵藥案已造成教保員、藥劑師士氣低落，家長與幼教老師間也產生不信任感，故籲請司法盡速查明真相，還給相關人士清白。

國民黨團副書記長吳怡玎說，社會大眾要求很簡單，就是儘速釐清事實，藥品從哪裡來？到底哪一個環節有破洞？如果餵藥事件沒有問題，就應該還給當事人清白。而因為餵藥案發酵，幼教保育老師不敢再幫家長替孩子餵藥，信任度受到質疑了，受到傷害的不僅是老師、家長，還有孩子。

台北市議員李彥秀表示，餵藥事件發展到現在，應該回歸到尊重醫藥專業，回歸事實原貌，司法應該盡速調查，還原事情真相。民進黨卻透過網軍中央廚房、綠媒政論節目和民意代表，從6月2日開始不斷釋放假訊息攻擊新北市政府，一直到6月10日民進黨主席賴清德還在傳遞假訊息，不斷利用網軍中央廚房，丟出所謂的事件發生的時間序。

李彥秀說，司法機關應該對社會重大矚目案件儘速調查，給園方、家長和教保人員一個真相，避免社會恐慌。教育安全網不論是在中央還是地方，都必須一同補強，但遺憾地只看到民進黨的冷血和墮落，不斷釋放、操作假訊息。

中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北表示，餵藥事件讓全國教保員的士氣非常低落，感覺像是過街老鼠。為何帶著滿滿愛心的幼教老師，最後會變得心灰意冷？是社會氛圍的使然？還是有看不見的力量在操控、刻意地抹黑造謠，造成教保員士氣低落，現在已有部分教保人員，開始思考是否必須離開幼教環境。

李坤北指出，如果新北餵藥事件真的是教保員的錯，他願意向全國民眾道歉。但如果最後不是呢？現在教保員受到社會氛圍的霸凌，這是不公平的，萬一最後沒錯，難道社會大眾會向教保員道歉嗎？甚至部分媒體在標題寫得聳動，稱「幼兒園集體餵毒」，甚至評論「幼兒園餵毒是不是業內不能說的秘密？」說的好像是全國幼兒園都在餵毒？這讓保育人員看到之後非常痛心。

新北市幼兒教育學會理事長陳敏惠也表示，新北發生餵藥事件，讓家長與幼教老師間的信任度，在一夕間蕩然無存，不少從事保育幼教人員興起不如歸去的念頭，幼教業出現轉職潮。司法單位應盡速查明真相，必須告訴國人管制藥到底是從哪裡來的？勿任由輿論傷害幼教人員，全台現在約有60萬名幼教人員，人數一直往下遞減，若不妥適處理餵藥事件，會讓幼教體系徹底崩盤。

全國幼兒暨教保人員聯盟總會總會長劉秋芳表示，個人敢保證，全國幼教人員絕對不會「餵毒藥」給小朋友吃，所有幼教老師都小心翼翼照顧、呵護國家的未來，政府必須盡速查明清楚，還給全國幼教老師清白，幼教從業人員絕對無法接受「餵毒」這樣的侮辱。

藥師沈采穎也指出，餵藥事件不僅幼教人員士氣低落，藥劑師也是，社會大眾都在懷疑是不是有藥師偷偷流出管制藥品。但我國管制藥品非常嚴謹，在正常情況下，不可能發生自費流通問題，檢方必須查明藥品來源。

沈采穎也希望，蔡英文總統能重視此事，盡速讓有疑慮的家長，讓孩子進行公費毛髮檢測，且三個月時間太久，若真有巴比妥反應也代謝完了，由中央接手檢測，釐清真相，緩解家長疑慮，讓事件儘速落幕。