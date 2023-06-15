Clash of Steel史實歐洲武術嘉年華邀請民眾在端午佳節體驗歐洲武術的精髓。（史實歐洲武術聯盟提供）

史實歐洲武術聯盟將於本月24日、25日於三重國民運動中心舉辦史實歐洲武術（HEMA）年度盛會「2023 Clash of Steel史實歐洲武術嘉年華」，活動中除探討武術歷史、文化的課程及實作演練外，亦準備精彩刺激的長劍及刺劍對抗賽，以及老少咸宜的扮裝攤販以及光劍晚會，讓學員們白天化身歐洲騎士，晚上成為絕地武士，享受持劍習武的樂趣。

今年Clash of Steel史實歐洲武術嘉年華匯集台灣、日本、菲律賓三個國家的專業師資授課，由淺入深地介紹HEMA運動的各種知識面向，內容包含了長劍、刺劍、軍刀、雙劍、徒手抓劍、盔甲戰鬥等歐洲武術技巧，也另外請到日本武道以及中式武術的教練來指導日本刀、十手、以及中式刀法的使用，讓學員不論程度深淺、男女老少都能夠有所收穫。

史實歐洲武術聯盟理事長方子平表示：「新冠肺炎疫情解封之後，所有武術團體都在積極的向外推廣，希望藉由嘉年華會來讓大家知道，武術原來是可以這麼開心的生活興趣，不能親自到場的觀眾則是藉由網路直播長劍與刺劍賽事，讓大家透過螢幕也能感受HEMA的魅力。」

長劍與刺劍公開賽共有46人次參賽，選手來自3個國家、8個社團，直播將會在Clash of Steel官方Youtube頻道上撥出，第1天下午3點是長劍組預賽，第2天下午3點是刺劍組預賽以及緊接著兩組的淘汰賽與決賽。