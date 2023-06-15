新北市板橋私幼疑似餵藥案延燒，與板橋私幼同體系的汐止幼兒園家長帶孩童檢驗後，驗出微量「苯二氮平類」（BZD）。國民黨市議員江怡臻、黃桂蘭、廖先翔今在議會質詢，因多數家長都擔憂此案非單一個案，也憂心會有教師離職潮，要求衛生局和教育局說明。對此，新北市衛生局長陳潤秋說，檢驗數值低於200ng／ml就是陰性，孩子沒有問題。

江怡臻說，今日爆出汐止有類似餵藥案狀況，許多家長擔心這是非單一個案，市府至今稽查狀況為何。教育局長張明文表示，全國有750間該連鎖幼兒園，市府在案發後已清查相關集團幼兒園，6月6日廢止板橋私幼執照後，6月8、9日已全面稽查轄內23間吉的堡幼兒園，有違規11園，違規樣態大多為收據未留園備查、餐點未留樣、採分科教學等，該間汐止幼兒園先前查察未違規。

江怡臻也質疑，「事發至今，中央有任何動作嗎？」張表示，基本上還是各縣市再處理，中央只有呼籲帶小孩去檢驗。

江怡臻追問，外界質疑檢驗是陰性，但為何有數值檢出，難道是小孩有問題？對此，陳潤秋說，市府致電詢問部立台北醫院，汐止幼童2次檢驗結果都低於標準值200ng／ml，判定為陰性，代表孩子沒有問題，盼外界不要被數字誤導，過度恐慌。

廖先翔也提及，有一些人說只要不是零檢出，就代表有用過？在科學實證上是正確的嗎？陳潤秋回應，醫療上通常用「未檢出」，實際要看檢驗說明書，像是苯巴比妥檢驗，說明書指出1到80是線性範圍，小於1是陰性是未檢出。

廖追問，是否可跟大眾說驗出20、29ng／mL就是未檢出，陳潤秋說，「對，就是陰性」。

另外，黃桂蘭呼籲，餵藥案僅是單一事件，不應該影響其他幼兒園，多數教保員都是非常認真努力，現在社會都是雙薪家庭，孩子都送往幼兒園或托育中心，她擔憂會因此案出現教師離職潮，造成社會問題。

張明文回應，新北幼教同仁都很認真，市府會全力支持他們，希望針對個案探討就好，不要影響其他老師，秉持著有多少證據說多少話，將真相調查清楚才能依法執行，希望在真相釐清前，不要有任何臆測。