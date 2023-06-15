鍾欣凌（左）和許傑輝在戲劇、電影上都是老搭檔。（羅永銘攝）

許傑輝性騷擾風暴越演越烈，今有更多女藝人跳出來指控曾被他性騷，稍早許傑輝在臉書宣佈退出演藝圈和停止公開活動。在《我的婆婆怎麼那麼可愛》和他演一對的鍾欣凌，今（15）日聽聞此事透過經紀公司回應，要許傑輝好好面對、處理，「照顧好家人。」

另在《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演王少偉太太的楊小黎，今出席活動表示在梳化間的時候才滑到新聞，知道許傑輝退出演藝圈很震驚，「尊重他的決定。」楊小黎說自己4、5歲就跟許傑輝一起工作，許對她來說就像是大哥哥、爸爸，很提攜她。私下她也沒聽說過性騷擾的事情，但因為自己沒上過她的表演課，工作完也會比較疏離，鮮少和大家聚會，和許傑輝也都只有工作上會遇到，所以看到性騷擾新聞真的滿震驚。

楊小黎受訪說從小就跟許傑輝合作，聽到新聞很震驚。（羅永銘攝）

她提到自己明天才會進《婆婆2》劇組，自己的角色也比較是客串，對戲較多的還是王少偉，不會碰到許傑輝，但目前沒有聽劇組說有任何異動，「就是靜候劇組的安排。」她也透露《婆婆》劇組有個群組，但多半都是導演鄧安寧在裡面分享搞笑影片，氣氛都很歡樂，如今許傑輝爆發醜聞，她略顯惋惜說：「風波就是這樣，會延燒一陣子，希望每個人好好踏實地做自己的事情。」

楊小黎認為工作上有任何不舒服的地方都要直接表達。（羅永銘攝）

楊小黎透露自己遇到不舒服狀況是會大叫、直接表達的人，她曾在工作上碰到熱情的外國人，拍照的時候想要摟腰，她覺得很不舒服就用手架住，讓對方知道自己不舒服也保護自己，「不舒服就要當面講出來，不能讓這種事情變成習慣，也要有保護自己的方式。」

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