日本警察廳彙整得知，日本2022年確認發生3015起山難、共有3506人遇險，雙創1961年開始統計以來新高紀錄。在日本即將迎接夏季登山高峰前，警方呼籲民眾多加留意。

日本讀賣新聞報導，警察廳表示，2022年山難件數較2021年增加380起，遇險人數增加431人。2022年遇險罹難或下落不明的人數為327人，較2021年增加44人；2022年受傷人數也較2021年增加149人來到1306人。

報導指出，這種情況可能跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的外出限制放寬有關。

山難不僅發生在深山，連離都會區近的山也因為發生山難引人注目。東京都近郊的高尾山2022年有108人遇險，較過去5年平均數增加30人。埼玉縣等地的秩父山系2022年有194人遇險，較過去5年平均數增加66人。

若以都道府縣來看，長野縣以310人遇險居各地之冠；東京都以220人遇險排名第2。警察廳幹部表示，希望民眾在入山前先調查天候狀況，攜帶適當裝備等做好充分登山準備再行動。