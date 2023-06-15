2024總統參選人民眾黨主席柯文哲14日才逛過嘉義市湖子內「湖美夜市」，今天卻傳出遭嘉義市政府勒令停業，鄭姓業者無奈，希望持續與市府溝通，但市府表示，依都市計畫法休閒專區可經營室內零售業，「夜市」不符合用途，5月下旬已通知業者停業，將依法裁罰。

「湖美夜市」鄭姓業者指出，去年8月開始籌辦夜市商場，屢次向市府申請許可，因市府對移動式攤販集中場沒有自治條例，使得「申請無門」，5月19日開始試營運至今，每周三、周五營業，約2000多坪土地有200多個攤商擺攤，一旦停業，會影響攤販及員工家庭的生計。

鄭姓業者說，開辦湖美夜市能帶動地方商圈，在地經濟繁榮，還租地提供停車，會盡力再與市府溝通協商，希望能繼續為地方拚經濟。

嘉市府建設處副處長羅資政表示，依法規「湖美夜市」是違規經營攤販集中場，去年8月25日鄭先生來函詢問如何申請，市府8月31日回函，至今市府沒有收到鄭先生送件申請。

市府側面得知湖美夜市籌設事宜，今年3月21日主動邀請鄭先生來市府，說明湖子內「休閒專用區」可經營室內零售、餐館，並明確告知不得經營攤販集中場。

羅資政指出，4、5月間市府屢次現場勘查，勸導業者調整經營方向，以符合土地分區使用的規定，5月26日再找業者開會協商後，即通知立即停止營業，並發函停業，要求業者另找合法地點經營，市府已善盡與業者溝通，後續會依法查處。