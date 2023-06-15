阿聯酋航空在全球的旅運量已恢復到疫情前的9成以上，年度載客量也較疫情最嚴重時翻倍，每天以波音777執飛的台北－杜拜航線，將於8月1日起恢復為2艙等的空中巴士A380執飛，10月29日起再升級為3艙等的A380，屆時台灣旅客可重新享受到阿聯酋頭等艙的奢華服務。

阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻（Sultan Alriyami）。（陳祐誠攝）

阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻（Sultan Alriyami）指出，2021至2022年度，阿聯酋全球旅客載運量為2100萬人次，2022至2023年度增長到4300萬人次，運量翻倍。

阿聯酋航空已恢復疫情前9成以上的飛行網絡，旅客可透過杜拜樞紐轉機前往6大洲、140多個城市。阿聯酋航空今宣布，8月1日起將以2艙等A380旗艦客機執飛每日的台北－杜拜航班，並於10月29日起升級為3艙等A380客機以提升客運運能。

台灣旅客將有機會體驗寧靜寬敞的座位以及著名的機上貴賓休息室，在高空中放鬆品嚐美味小點並與來自全球的旅客交流。搭乘3艙等A380客機的頭等艙旅客，更可享受私人套房所帶來的隱密空間，預訂並體驗機上沐浴水療後，清爽地展開旅程。

阿聯酋航空SkyCargo也已於今年2月起，新增每周1班波音777-F貨機的貨運服務，提高台灣與阿拉伯聯合大公國間的運輸量能。

譚禮旻表示，台灣是阿聯酋航空全球飛行網絡中的重要據點，十分重視這塊市場，對台灣旅遊及觀光市場的未來發展也相當樂觀。目前，夏季旅遊旺季的航班預訂非常踴躍，台灣市場的營運持續往正向發展，並進一步擴大在台灣的貨運服務，協助台灣企業發展中東與歐洲地區業務。