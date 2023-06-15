行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，im.B詐騙爆發後，受害人哀號，近期發展似乎在聚焦在2017年金管會函覆調查局時「未違反銀行法」的措辭，以致錯失摘奸發伏的機會。

儘管金管會兩度發新聞稿，否認有誤導的用語，就新種業務經營初期的外觀看來，如銀行局答覆未違反銀行法也不意外，坊間討論難免涉及帶風向的陰謀論，其中也有外界將借貸平台與P2P相提並論。

陳冲向來認為「P2P慎始強於慎終」，向各界呼籲數位時代此種規模化、商業化經營(in kaufmännischer Weise)的借貸，應有不同思維。

2015年底中國大陸發生e租寶案件，受害者接近百萬，單純P2P轉為3000億元弊案變質變調。大陸對於數位金融採取「先鬆後緊」策略，在互聯網大鳴大放一陣子後，2015年7月開始收網，並且發布《關於促進互聯網金融健康發展的指導原則》加上頒行各種辦法，P2P衍伸不健康發展後遺症，已預為補牢的布局。

台灣對於新種金融，向來採取先緊後鬆的策略，2016年踏入數位金融時代，借貸或其媒合業務以金科技加持，整體規模擴大，已非傳統可容自由發展、不予納管的情勢。尤其在P2P相關事務方面，建議政府應順勢改革不合時宜的法規、擴大民間辦理匯兌、輔導第三方之方支付業者合作，建立類似美國FICO徵信評分制度，，使正當P2P業者有一合理生存環境。

於今，變調變質的P2P，造成媒體報導5000人受災的詐騙案件，陳冲說，「慎始強於慎終」，換言之，如果2016年能夠慎始，2023年就不必慎終追遠了。